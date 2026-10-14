Sentenciado a 1 año y 8 meses por robo agravado en Delicias

• Se introdujo en una casa habitación y sustrajo una hidrolavadora

La Fiscalía de Distrito Zona Centro en ciudad Delicias, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y ocho meses de prisión, dictada en procedimiento abreviado en contra del imputado Emmanuel Alejandro M. M., por el delito de robo agravado.

Ante el caudal probatorio expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo, de Delicias, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, al admitir su responsabilidad penal.

En la investigación ministerial se estableció que el día 8 de septiembre del 2026, Emmanuel Alejandro M. M., ingresó por la puerta de servicio, al patio a una casa habitación ubicada en la Privada de la Calle 1ª Norte, del fraccionamiento imperial, en ciudad Delicias, para apoderarse de una hidro lavadora de la marca Truper.

Tras el reporte a los números de emergencia, fue detenido en los términos de la flagrancia, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Delicias.

Hechos delictivos por los que fue vinculado a proceso bajo la media cautelar de prisión preventiva.

En audiencia especial para el procedimiento abreviado, llevada a cabo ayer martes 13 de octubre, el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 550/2026, dictó la sentencia.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al patrimonio de la ciudadanía.