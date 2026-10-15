La llegada de turistas internacionales a México cayó 0.5% en agosto: Inegi

Claroscuros en las cifras oficiales del turismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante agosto la llegada de turistas internacionales a México registró una caída anual de 0.5%, al sumar tres millones 768,784 personas, con lo que se rompió una racha de 10 meses de crecimiento. En tanto, su componente de turistas que llegan vía aérea hiló su séptima baja: 6.5 % (un millón 396,364 personas).

De acuerdo con el instituto, en el octavo mes se captaron 2,409.2 millones de dólares, lo que representó un aumento de 7% con relación a igual mes del año pasado. El motor de este aumento en la derrama económica fue que el gasto medio de los turistas internacionales que llegan vía aérea sumó 1,269.6 dólares, por lo que creció 15.2 por ciento.

Para el especialista en economía turística de Grupo Empresarial Estrategia (GEMES), Humberto Molina, México sigue viviendo un cóctel de situaciones (externas y externas) que han motivado el débil comportamiento: sargazo, elevados precios de combustibles, inseguridad, economía con bajos niveles de crecimiento en EU (principal mercado emisor de turistas al país) y la falta de promoción.

“Los resultados de agosto reflejan que los grandes crecimientos en el arribo de turistas fronterizos impactaron a favor en la llegada de turistas, pero eso ya no ocurrió y se observó la caída en las llegadas internacionales. En cuanto al crecimiento en el gasto medio de los turistas aéreos, hay que destacar que agosto de 2025 se presentó el nivel más bajo del año, 1,101.9 dólares. Finalmente, el escenario sigue complejo y no se mira en el corto plazo alguna estrategia pública para revertir la situación”, agregó.

Entre enero y agosto pasados México recibió divisas turísticas por 24,152.1 millones de dólares, lo que representó un incremento de 0.9% en relación a igual periodo del 2025 (entre enero y julio el alza fue de 0.3%). En relación a la llegada de turistas internacionales (aquellos que pernoctan en el país), se detalló que sumaron 32 millones, 677,928, con un incremento de 3.9%.

Dichos resultados, que son los que considera ONU Turismo en sus rankings, fueron celebrados por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien en comunicado refirió que “apuntan a que México podría cerrar 2026 con una cifra histórica en la llegada de turistas internacionales. México está de moda y seguimos trabajando para que cada vez más personas de todo el mundo nos visiten, conozcan nuestra riqueza cultural y natural, y contribuyan al bienestar de las comunidades”. Sin embargo, dentro de esos resultados hay otro indicador que refleja una tendencia negativa que ha causado alerta en el sector privado y que inició en febrero pasado: la caída de 4.8% en la llegada de turistas internacionales vía aérea a México (sumaron 14 millones 776,252), los cuales generan 80% de las divisas turísticas.