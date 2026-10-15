Prevén jueves templado y lluvias durante la noche en la capital y la región noreste; mañana se espera un drástico descenso en la temperatura

Este jueves, el frente frío número 2 y una vaguada sobre el norte y noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y de la nubosidad de “Simón”, favorecerán ambiente fresco a templado por la mañana, de cálido a poco caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente nublado.

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 75 km/h en partes de la zona norte y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe y Janos; pueden superar los 65 km/h en partes de la zona norte, noroeste, centro y noreste, incluye: Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Bocoyna, Carichí, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Aldama, Julimes, Camargo, El Oasis, Coyame del Sotol, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas noreste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste, incluye: Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Ejido Benito Juárez, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Moris, Ocampo, Maguarichi, Guachochi, Ojo Laguna, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Satevó, Rosario, Valle de Zaragoza, San Francisco de Conchos y La Cruz.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte y sureste, incluye: Flores Magón, Bachíniva, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Balleza, Nonoava, El Tule, Huejotitán, Parral, Allende, Allende, López, Coronado y Jiménez; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste, suroeste y sur, incluye: Guadalupe y Calvo, El Vergel y Matamoros.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de los tramos carreteros de Chihuahua a Juárez, de Juárez a Janos y de Chihuahua a La Junta, así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Ejido Benito Juárez, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Guerrero, Moris, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guachochi, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Riva Palacio, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Ojo Laguna, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Rosario, Valle de Zaragoza, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, El Oasis, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Lluvias de fuertes puntualmente muy fuertes (de 50.1 a 75 mm) en partes de la zona sureste, incluye: Jiménez y Camargo; lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas suroeste, centro, sureste y este, incluye: Guadalupe y Calvo, El Vergel, Balleza, Nonoava, Santa Isabel, Chihuahua, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, San Francisco de Conchos, La Cruz, El Oasis, Ojinaga y Manuel Benavides.

También lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Bocoyna, Carichí, Guachochi, Morelos, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Majalca, Aquiles Serdán, Aldama, Julimes, Rosario, El Tule y Coyame del Sotol.

Asimismo, lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro, incluye: Urique, Batopilas, Sueco y Ojo Laguna; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte y oeste, incluye: Ahumada, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachiniva, Guerrero, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guazapares.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 27/18, Juárez 27/14, Janos 25/11, Madera 23/6, Temósachi 25/5, Cuauhtémoc 23/11, Ojinaga 28/22, Delicias 28/20, Camargo 28/20, Jiménez 28/20, Parral 25/17, Creel 22/5, Chínipas 35/20, Guachochi 22/7, El Vergel 21/5.