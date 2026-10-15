Conductor provoca choque en Periférico de la Juventud, un vehículo volcado y caos vial

Un accidente con volcadura se registró esta mañana sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Universidad de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un vehículo Dodge Avenger de color blanco circulaba en el carril central del Periférico en sentido de sur a norte y al intentar cambiar a su lado izquierdo impactó en un costado al tripulante de un Hyundai I10 de color gris.

A su vez, el vehículo impactado perdió el control del volante y volcó hasta quedar sobre su toldo, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Agentes de la Policía Vial implementaron un operativo en la zona para desahogar el caos vial que se generó, así como para realizar el reporte correspondiente.