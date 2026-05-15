Sentenciada a más de 50 años de prisión por secuestro exprés y robo

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años y seis meses de prisión, dictada en contra de Jessica G. C., tras ser declarada penalmente responsable de los delitos de secuestro exprés y robo, cometidos a un hombre con discapacidad, en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público, demostró que la noche del 04 de marzo del 2024, la acusada ingresó al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Gregorio M. Solís, en donde la sometió y torturó hasta la mañana del día siguiente, para luego apoderarse de diversas prendas de vestir y artículos electrónicos.

En una acción coordinada entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se logró detener a Jessica G. C., con una orden de aprehensión y fue procesada penalmente.

Tras dictarse el fallo condenatorio, en la audiencia de individualización de sanciones el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, impuso la sentencia que purgará Jessica G. C., en el penal femenil número 2, además, pagará la cantidad de 54 mil 950 pesos, por concepto de la reparación de los daños físicos y materiales.