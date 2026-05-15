Entrega Estado estímulos por más de 40 mdp a 556 docentes federales

En el marco del Día del Docente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), reconoció la trayectoria de 556 maestras y maestros del subsistema federalizado que cumplen 30, 40 o más años de servicio.

La ceremonia fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, acompañado del titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Antonio Zendejas Amparán.

El evento se efectuó en el Centro de Exposiciones y Convenciones, donde se dieron cita 185 maestras y maestros pertenecientes a la Región Chihuahua, acompañados de sus familias.

A nivel estatal, el Gobierno del Estado destinó 40 millones 722 mil pesos en estímulos económicos, a fin de reconocer la labor de 97 docentes con 40 años o más de servicio, así como a 459 trabajadoras y trabajadores que cumplieron 30 años de labores en el sector educativo.

Las y los docentes con antigüedad de 40 años o más de servicio, fueron acreedores al Premio Maestro Ignacio Manuel Altamirano, que consiste en una medalla de oro y un estímulo económico por 107 mil 317 pesos.

Mientras que las y los profesores con 30 años de servicio, recibieron la Medalla Rafael Ramírez Castañeda, que incluye una medalla de plata y un estímulo económico por 66 mil 039 pesos.

Durante el acto, se brindó un reconocimiento especial a los docentes José Andrés Bailón Hernández y María Antonieta Aramburu Saucedo, distinguidos como los perfiles con mayor antigüedad en este homenaje al magisterio federal, con más de 50 años de servicio.

“Celebramos una vocación que transforma y que merece respeto, gratitud y todo nuestro reconocimiento”, expresó el secretario general de Gobierno, quien resaltó el acompañamiento que brindan las y los docentes a las niñas, niños y jóvenes chihuahuenses.

De igual manera, refrendó el compromiso de la administración estatal con las maestras y maestros, a fin de continuar con la dignificación de las condiciones de trabajo para el magisterio, así como fortalecer la educación de las y los chihuahuenses.

A su vez, el líder de la Sección 8 del SNTE agradeció el respaldo y voluntad de la gobernadora Maru Campos, para mejorar las prestaciones laborales a las que tienen acceso las y los trabajadores del subsistema educativo federal.

El maestro Rafael Ortega Rivera brindó un mensaje en representación del personal homenajeado, en el que resaltó que en esta ceremonia no sólo se distinguen los años de servicio, sino también la vocación, el compromiso y la huella imborrable que han dejado en generaciones enteras a través de la escuela pública y de su labor formadora.

“Ser maestro es mucho más que impartir conocimientos; es transformar vidas desde un enfoque humanista, es sembrar esperanza, es formar ciudadanos y acompañar generaciones enteras con paciencia, con entrega y con vocación”, aseveró el docente.

Durante la ceremonia se tuvo la presentación oficial del Himno a la Educación, el cual fue interpretado por la soprano Silvia Esther Sandoval Sánchez y la Banda de Música del Gobierno del Estado. Asimismo, se entregaron placas de reconocimiento a los autores de dicha obra: Víctor Manuel Rascón Gómez y Edgar Gutiérrez Vela.