Reconoce UACH trayectoria y vocación de su comunidad docente

Con un emotivo festejo en honor al Día del Maestro, la Universidad Autónoma de Chihuahua celebró a su comunidad docente, donde reconoció la entrega, compromiso y vocación de quienes han dedicado su vida a la formación de generaciones de profesionistas.

Durante el evento, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro Luis Alfonso Rivera Campos, felicitó a las y los docentes universitarios y destacó el papel fundamental que desempeñan en el crecimiento académico y humano de la institución. Expresó que la labor docente representa uno de los pilares más importantes de la universidad, al ser las maestras y maestros quienes, desde las aulas, contribuyen diariamente a la formación integral de las nuevas generaciones.

Posteriormente, el secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, maestro Hugo Gutiérrez Dávila, destacó que cada año de servicio representa generaciones de jóvenes formados gracias al profesionalismo y la pasión con la que desempeñan su labor, por lo que exhortó a continuar brindando una educación de calidad y con sentido humanista para construir un mejor futuro para Chihuahua y México.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Personal Académico de la UACH, maestro Rubén Torres Medina, expresó que ser maestro universitario conlleva una gran responsabilidad, ya que son las y los académicos quienes tienen la tarea de preparar a los futuros profesionistas. Añadió que la dinámica educativa y la relación con el alumnado han cambiado con el tiempo, por lo que la universidad debe mantenerse dinámica y en constante evolución.

Cabe resaltar que, como parte de la ceremonia, la UACH reconoció a maestras y maestros por sus quinquenios de servicio, desde los 5 hasta los 45 años de trayectoria académica, destacando a quienes han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y al fortalecimiento de la educación superior en el estado.