*Señala el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción inconsistencias en resolución federal*

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua celebró su primera sesión extraordinaria de manera presencial el 16 de febrero de 2026, con sede en las instalaciones del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), contando con los medios de comunicación presentes.

En esta sesión, los siete integrantes del Comité aprobaron por unanimidad un posicionamiento institucional respecto a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en el conflicto competencial 20/2025, que asignó al fuero federal la carpeta penal contra el exgobernador J.C.J. por presunto peculado agravado de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales, al considerar que estos recursos mantienen naturaleza federal tras su transferencia al estado.

El Comité critica la resolución por confundir participaciones federales —recursos de libre disposición que se integran al patrimonio estatal— con aportaciones federales etiquetadas, lo que podría derivar en una federalización indebida de competencias en situaciones de corrupción, desplazando a las autoridades locales de fiscalización, investigación y sanción, y debilitando gravemente los sistemas nacional y estatal anticorrupción y de fiscalización.

Se advierten consecuencias graves: posible monopolio de la Auditoría Superior de la Federación sobre la revisión de participaciones federales, impedimento para fiscalías y tribunales locales en entidades con alta dependencia de fondos federalizados (hasta más del 90% del presupuesto), y afectación general al federalismo en el combate a la corrupción. El posicionamiento respeta la independencia judicial, llama al diálogo institucional entre autoridades federales y estatales, y solicita revisar a fondo los criterios adoptados. Se ordenó enviar el documento al Sistema Nacional Anticorrupción, al Sistema Nacional de Fiscalización y a los comités locales del país.