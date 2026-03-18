Senadores de Morena anticipan que el Plan B de la reforma electoral se discutirá antes de Semana Santa

El coordinador y vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier e Higinio Martínez, se dijeron confiados en lograr la mayoría calificada en el pleno para aprobar el “plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum antes de Semana Santa.

Entrevistado a su llegada a la cámara alta, Mier Velasco afirmó que no se dará un trámite “fast track” a la iniciativa presidencial.

Fue cuestionado si ya cuenta con los votos requeridos, al menos 86, para aprobar en el pleno dicha reforma constitucional. “Vamos a ver, vamos a ver”, respondió.

Cuestionado sobre el voto anticipado en contra que anunció el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, Ignacio Mier dijo que espera convencerlo de apoyar el llamado “plan B” de reforma electoral.

“Vamos a platicar con el senador Melgar, vamos a hacer todo el trabajo político de sensibilización sobre las bondades, respetamos las reglas, una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas, lo estamos respetando, la presidenta es sensible, lo platicamos durante el fin de semana y no es la voluntad de una mayoría, es la voluntad de preservar reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano”, sostuvo.

Indicó que en la sesión de este miércoles, el Senado turnará a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el proyecto de iniciativa de Sheinbaum Pardo, mismo que se discutirá la próxima semana en comisiones y luego en el pleno.

“Va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará a discusión en comisiones y después, 24 horas conforme al procedimiento”, mencionó.

A su vez, el vicecoordinador morenista Higinio Martínez sostuvo que además de dialogar con senadores del PVEM, PT y Morena, su bancada se acercará con senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para tratar de convencerlos de votar en favor de dicha reforma.

“Es una reforma que está muy consensuada, que está muy aceptada en la población mexicana y eso se va a reflejar muy seguramente aquí en el pleno”, dijo.