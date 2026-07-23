Ex ministro de Defensa rechaza nuevo cargo ofrecido por Zelensky y eleva tensión política en Ucrania

Moscú. Cesado el general Oleksander Syrskyi y nombrado como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Mykhailo Drapatyi, un militar que comparte su visión de cómo conducir la guerra, Mykhailo Fedorov, quien fue destituido como ministro de Defensa por exigencia de Syrskyi, decidió este jueves tensar más la cuerda de su relación con el presidente Volodymir Zelensky.

Después de que el mandatario confirmó que lo considera “un hombre de su equipo” y, entre otras responsabilidades, le propuso el cargo, creado expresamente para él, de viceprimer ministro a cargo de las innovaciones en materia militar, una suerte de coordinador general de la industria militar, la adquisición de armamentos, con especial atención a los drones y otras nuevas tecnologías, y las negociaciones directas con los socios de Ucrania, Fedorov reunió a un grupo de reporteros para rechazar el ofrecimiento y reiterar su posición innegociable.

“Le agradezco al presidente las variantes que me propuso. Pero, hoy por hoy, en nuestro Estado hay sólo tres cargos, aparte de los militares en los campos de batalla, que definen realmente el curso de la guerra: el presidente de Ucrania, el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Precisamente por ello no aceptaré ningún otro puesto que no sea el de ministro de Defensa”, dijo Fedorov a los periodistas, en la versión de uno de los diarios más influyentes de ese país, Ukrainska Pravda.

“Ningún otro cargo tiene facultades verdaderas para combatir la corrupción en el área de adquisiciones (de armas), para terminar la transformación del ejército que iniciamos, para planear y llevar a cabo operaciones asimétricas contra el enemigo, para erradicar la cultura de la mentira y la irresponsabilidad dentro del sistema y para terminar otros asuntos que nuestro equipo comenzó en el ministerio de Defensa”, explicó Fedorov.

Sus seguidores, que se cuentan por miles –en la más reciente encuesta a nivel nacional, 70 por ciento quiere que Fedorov sea al ministro de Defensa–, todos los días, a pesar de la ley marcial, salen a la calle de Kiev y las principales ciudades de Ucrania a exigir que le sea devuelta la cartera de Defensa.

Ahora, Zelensky tiene que dar el siguiente paso, para delante o para atrás va a depender de su capacidad de convencer a Fedorov de que, en otro cargo, tendría cuantas facultades quiera o, en su defecto, ceder ante lo que, a querer o no, parece un ultimato.

Si acepta restituir a Fedorov, opinan observadores de la realidad ucrania, Zelensky puede camuflar el golpe a su imagen de liderazgo con el hecho de que llegaron a un acuerdo y, además, el actual ministro de Defensa interino, Yevhenii Khmara, un eficaz director del servicio de seguridad de Ucrania, no puede ser ratificado por el Parlamento dado que es militar y la Constitución lo prohíbe, a menos que la Carta magna se modifique.

En ese caso, Zelensky tendría a su lado un candidato presidencial más popular que él, aunque ciertamente no puede haber elecciones mientras esté vigente la ley marcial y ésta se mantendrá en tanto haya guerra, y cuando ello se concrete habría que ver qué resultados logró Fedorov.

Por otro lado, Ucrania atacó la madrugada de este jueves el sexto centro logístico de la compañía de comercio electrónico Wildberries, análogo ruso de Amazon, esta vez en la región de Voronezh. Antes los drones ucranios destruyeron los grandes almacenes en Koledino (región de Moscú), Elektroestal (región de Moscú), Kotovsk (región de Tambov), Nevinnomysk (región de Stavropol) y Krasnodar (región homónima).

Hasta ahora, quedaron reducidos a cenizas los artículos que la compañía almacenaba en casi un millón de metros cuadrados, lo cual representa pérdidas por más de 200 mil millones de rublos (algo así como 45 mil millones de pesos) a muchos pequeños empresarios que se arruinaron al perder todo.