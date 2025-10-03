Detiene AEI a tres sujetos por violencia familiar en la ciudad de Chihuahua

Elementos del Grupo Especializado en Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a tres personas que responden a los nombres de Hugo Alonso P.B., Miguel Alejandro M. O., y a Manuel A.U., por el delito de violencia familiar, en la ciudad de Chihuahua.

Las detenciones de esos tres masculinos, derivan del seguimiento a las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las causas penales 3575/2022; 2416/2025 y 3371/2024, para llevarlos a las audiencias en donde se formulará imputación en su contra por actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 3, 2025 5:03 pm

