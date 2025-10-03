Detiene AEI a tres sujetos por violencia familiar en la ciudad de Chihuahua

Elementos del Grupo Especializado en Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a tres personas que responden a los nombres de Hugo Alonso P.B., Miguel Alejandro M. O., y a Manuel A.U., por el delito de violencia familiar, en la ciudad de Chihuahua.

Las detenciones de esos tres masculinos, derivan del seguimiento a las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las causas penales 3575/2022; 2416/2025 y 3371/2024, para llevarlos a las audiencias en donde se formulará imputación en su contra por actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).