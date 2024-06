Aseguran escopeta en NCG, luego de que mujer se lesionara por accidente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, aseguraron un arma de fuego tipo escopeta, luego de que se recibiera el reporte de una mujer lesionada de manera accidental.

De acuerdo a las primeras indagatorias, los hechos se registraron de la sección Enríquez, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, cuando una mujer identificada como Brianda Yaretzy Z. M., de 20 años de edad, se encontraba limpiando un mueble, y al moverlo, cayó el arma al suelo y se detonó, lesionándola en la espalda, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Derivado de estos hechos, se aseguró un arma de fuego tipo escopeta, con la leyenda «NEW HAVEN BY MOSSBERG MADE IN USA 600 AT 12 GA», misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, que se encargará de esclarecer lo ocurrido.