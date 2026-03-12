Seguiremos alertas a “letras chiquitas” en Plan B de Reforma Electoral: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante el rechazo de la Reforma Electoral, seguirán pendientes al Plan B de esta, revisarán las “letras chiquitas”.

El líder del comercio formal comentó que este la reforma en sí no era buena, debido a que contemplaba la eliminación del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares).

“El plan B es eliminar ciertas operaciones como lo del PREP que es igual de importante porque genera la información inmediata en las elecciones pero creo que lo principal era mantener la diversidad en los partidos y que tengamos opciones diferentes”, comentó.

Asegura que es necesario que se pone en riesgo el futuro de las elecciones en el país por ello estarán atentos a cualquier cambio que lleguen a proponer.

“Estaremos muy pendientes, la próxima semana tenemos reunión en la CDMX y esperamos ver con la Concanaco el posicionamiento oficial”, concluyó.