Seguimos recorriendo el Estado: Daniela Álvarez visita la sierra de Chihuahua

Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, realizó una gira de trabajo por los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, donde recorrió calles y se reunió con la militancia panista para convocarlos a cerrar filas y trabajar unidos con un objetivo claro: defender el gobierno del estado y recuperar para la gente los buenos gobiernos municipales.

Durante este recorrido por la región serrana, la dirigente estatal platicó con vecinas y vecinos para escuchar

sus inquietudes y propuestas para mejorar sus comunidades. También compartió las acciones que el gobierno de Maru Campos ha impulsado para fortalecer el desarrollo y la atención a las familias de esta región.

En los encuentros con militantes y simpatizantes, Daniela Álvarez destacó que el PAN es un partido que se distingue por estar cerca de la gente, recorriendo colonias, escuchando y dando resultados.

Añadió que solo trabajando en las calles será posible rescatar a esta región del estado de los malos gobiernos de Morena y regresarles gobiernos municipales que sí respondan con resultados.

La presidenta estatal subrayó que la sierra de Chihuahua cuenta con una militancia fuerte, valiente y comprometida, por lo que hizo un llamado a la unidad y a la organización del panismo para enfrentar los retos que vienen.

“Estamos seguros de que Urique se puede recuperar. Por eso estamos aquí: para acompañarlos, para respaldar su trabajo y para sumar esfuerzos con quienes todos los días luchan desde aquí por sus comunidades”, expresó.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró que continuará recorriendo los municipios del estado para fortalecer la estructura del partido y mantener el contacto directo con la ciudadanía, con rumbo a defender a Chihuahua en 2027.