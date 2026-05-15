Seguimiento desde la Plataforma Centinela en Chihuahua, permite detención de hombre en Cuauhtémoc

La tecnología y la coordinación operativa de la Plataforma Centinela, implementado por el Secretario Gilberto Loya, permitieron la detención en el municipio de Cuauhtémoc, de Eduardo Alexis L. R.,alias “El Taladero”, presunto responsable de delitos contra la salud, tras un seguimiento estratégico realizado en tiempo real.

La intervención inició luego de que el Subcentro Centinela ubicado en el municipio de Cuauhtémoc detectara el ingreso de un vehículo Nissan Sentra color gris, relacionado con hechos delictivos ocurridos previamente en la ciudad de Chihuahua.

A través del arco Centinela ubicado sobre la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc, personal de monitoreo logró ubicar y dar seguimiento puntual a la unidad mientras ingresaba al municipio.

Con la información generada desde la Torre Centinela, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un operativo que permitió ubicar el vehículo circulando a exceso de velocidad y realizando maniobras erráticas en calles del fraccionamiento Progreso.

Los elementos le dieron alcance y tras una inspección, localizaron una bolsa con aproximadamente tres gramos de metanfetamina conocida como cristal. Así como un casquillo percutido calibre .380, el cual fue asegurado como parte de las investigaciones correspondientes.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación.

Estos resultados reflejan la capacidad operativa de la Plataforma Centinela para detectar objetivos, generar inteligencia en tiempo real y fortalecer la respuesta policial.