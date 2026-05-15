Vuelca conductor en la carretera Delicias-Chihuahua; termina dentro de un arroyo

Chihuahua, Chih.- El conductor de un vehículo Toyota Corolla color rojo sufrió una volcadura cuando circulaba sobre la carretera Delicias-Chihuahua, a la altura del kilómetro 207, en sentido de sur a norte.

De acuerdo con el reporte, el guiador perdió el control de la unidad, salió del camino y terminó volcado sobre el toldo al interior de un arroyo ubicado a un costado de la cinta asfáltica. Automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor presentó únicamente lesiones menores y no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para hacerse cargo del croquis correspondiente y del levantamiento del reporte del percance.