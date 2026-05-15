Aparatoso choque lateral entre camión de paquetería y camioneta en la colonia Aeropuerto

Un aparatoso choque lateral entre un camión de paquetería tipo torton y una camioneta Nissan X-Trail dejó cuantiosos daños materiales la tarde de este viernes en el cruce de la avenida Lombardo Toledano y calle 13, en la colonia Aeropuerto.

De acuerdo con el reporte preliminar, ambas unidades circulaban sobre la Lombardo Toledano en sentido de sur a norte, cuando el conductor del camión que viajaba por el carril central realizó una vuelta abierta hacia su izquierda. Presuntamente, el guiador de la camioneta no se percató de la maniobra y terminó incrustándose en el costado izquierdo de la pesada unidad.

Pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en ambos vehículos. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para elaborar el croquis correspondiente y levantar el reporte del accidente.