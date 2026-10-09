Segob afirma que trabajadores del IMSS abandonaron mesa de diálogo

Ciudad de México. Tras la fallida mesa de diálogo entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y autoridades federales, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que un grupo de trabajadores decidió abandonar la reunión y movilizarse hacia Paseo de la Reforma.

“Cuando se llevaba a cabo la mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría, un grupo se levantó de la mesa y decidieron movilizarse hacia Paseo de la Reforma, donde cerraron la circulación vehicular, afectando a los habitantes y visitantes de la Ciudad”, indicó la dependencia.

Ante esta situación, la Segob llamó a los manifestantes a “evitar afectar a la ciudadanía y dar continuidad al diálogo entre trabajadores y dirigencia del Sindicato del IMSS”.

Asimismo, los convocó a “dar continuidad a la mesa de diálogo iniciada este 8 de octubre, con el propósito de atender sus planteamientos y avanzar en la construcción de acuerdos”.

Por otra parte, Gobernación rechazó que se haya retenido a los integrantes de una comisión conformada por 37 trabajadores del IMSS y un jubilado, como denunciaron representantes sindicales.

“Respecto a las declaraciones que circulan por parte de integrantes del Sindicato del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación rechaza categóricamente que se haya retenido a persona alguna”, señaló.

La dependencia subrayó que “la situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido”.

Finalmente, reiteró su llamado “al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdo”.