Secretaria Rosa Icela Rodríguez recibe a pueblos originarios y colectivos con exigencias de justicia para desaparecidos

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con integrantes de pueblos originarios y organizaciones sociales procedentes de Oaxaca, Guerrero, estado de México y Chiapas, “para escuchar y atender sus demandas relacionadas con justicia y derechos humanos”.

Las agrupaciones forman parte del movimiento Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR), que desde el martes pasado mantenía un plantón afuera de la dependencia federal.

En el encuentro, también participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, entre otros funcionarios de diversos estados, incluidos representantes de fiscalías.

En un mitin de cierre del plantón, la UNIR señaló que planteó sus demandas en torno a la liberación de presos políticos, justicia “para los caídos, la aparición con vida de los desaparecidos, el retorno seguro de los desplazados y un alto a la persecución, criminalización y el hostigamiento”.

Indicó que en el marco de la reunión, la segunda con Rodríguez, lograron “varios acuerdos y compromisos con gobierno estatales, los cuales salieron con llamadas de atención por parte de la Secretaría de Gobernación, que les pidió redoblar esfuerzos”.

Narayani Villarruel, de Lirios Buscadores Izcalli, manifestó que en el caso de este colectivo que acompaña a familias de personas desaparecidas en el estado de México, concluyeron el diálogo “un poco decepcionados”, no sólo por el tiempo que cada organización tuvo para presentar sus demandas, sino también por el actuar de la fiscalía de esa entidad, que sigue estando “renuente a actuar y generar avances”.

En entrevista, expuso que Rodríguez se comprometió a recibirlas junto con otras familias de ese estado para dar continuidad a los acuerdos.

Villarruel señaló que si bien solicitaron una reunión con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, así como con el Poder Judicial del estado de Hidalgo, “ni siquiera se nos confirmó que nos harían el enlace”.

Por el momento, señaló, “lo único que tenemos acordado es reunirnos con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ese ya era un acuerdo de hace dos meses”. Indicó que el encuentro será el 6 de julio próximo y se prevé que también asista el subsecretario Medina.