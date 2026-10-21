Sebastián Rulli habría demandado a Cecilia Galliano para reducir la pensión de su hijo

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se volverían a enfrentar en los juzgados luego de 15 años de su divorcio, tras una nueva demanda por parte del actor contra su exesposa, que busca reducir la pensión de su hijo Santiago, de 16 años de edad.

La actriz habría sido notificada en su domicilio hace casi tres semanas, de acuerdo con la información que difundió el comunicador Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

El mismo periodista reveló que Rulli es de los mejores pagados de Televisa, y buscaría reducir el porcentaje de pensión que le da a su hijo, quien se encuentra estudiando en el extranjero.

El acuerdo vigente fija el 30% de los ingresos de Sebastián Rulli para la manutención

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano llegaron a un acuerdo de manutención tras su separación en 2011. El monto se determinó mediante un estudio económico ordenado por un juez, que estableció que el actor debía destinar el 30% de sus ingresos a la manutención de su hijo.

Santiago estudia actualmente en una escuela privada en el extranjero. “Esta escuela y todos los gastos son altos”, señaló Cuevas al describir el nivel educativo del menor.

Sebastián Rulli es uno de los actores mejor pagados de Televisa

El argumento económico detrás de la demanda se vincula a los ingresos del actor. De acuerdo con la versión de Gabo Cuevas, el actor argentino nacionalizado mexicano figura entre los actores mejor pagados de Televisa y que por cada telenovela llegaría a ganar unos 10,000,000 de pesos.

Al aplicar el 30% ordenado judicialmente sobre esa cifra, el monto que el actor destina a la manutención de Santiago resulta considerable. “A él llega un punto en donde dice: ‘Oigan, siento que es demasiado lo que le estoy dando a mi hijo’”, relató el periodista sobre la postura de Rulli.

La pareja ya había enfrentado un litigio por una camioneta en 2011

El conflicto legal entre ambos no es nuevo. En 2011, al momento de su separación, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano sostuvieron una disputa por una camioneta Hummerque el actor reclamaba como propia.

En ese periodo, Galliano compró una casa y se mudó con sus hijos Valentina y Santiago. “Entre toda esta tensión lograron llegar a un acuerdo”, apuntó Cuevas sobre la resolución de aquel diferendo, que antecedió al convenio de manutención hoy cuestionado.

Cuevas describe a Galliano como “una mamá bien presente”

El periodista dedicó parte de su intervención a describir a la actriz en términos personales antes de abordar la demanda. “Es una mujer bien trabajadora, es una mamá bien presente, es una gran, gran, gran mujer, en todos los sentidos”, afirmó Cuevas.

La demanda de Rulli no altera, por el momento, el acuerdo vigente de manutención. El proceso legal busca que un juez revise el monto fijado originalmente y determine si corresponde una reducción en los pagos que el actor realiza para su hijo.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se casaron en 2008

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se casaron el 31 de diciembre de 2008, en una ceremonia civil íntima que se realizó en el jardín de la casa que compartían en pareja.

La boda ocurrió de forma apresurada: Galliano grababa ese día el programa Se valey salió hasta las 5 de la tarde para la ceremonia. Al día siguiente, Rulli viajó a grabar una telenovela.

La pareja tuvo un hijo, Santiago, nacido el 15 de enero de 2010. Se divorciaron en 2011, tras casi tres años de matrimonio.

Por qué se divorciaron Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se separaron en 2011, tras poco más de tres años de matrimonio, por una combinación de factores que ambos han relatado en distintas entrevistas a lo largo de los años.

Los dos coinciden en que sus personalidades eran muy diferentes y que el ritmo de trabajo frenético —ambos eran figuras de la televisión mexicana— los fue distanciando. Galliano reconoce: “Con Sebastián éramos muy diferentes, yo era muy chava… creo que nos quisimos mucho, pero no sé si éramos el uno para el otro”

Antes de tener a su hijo Santiago, la pareja atravesó un tratamiento de fertilidad y perdió un primer embarazo. Rulli relató que ese proceso “lastimó mucho la relación” y que llegaron a decir “ya basta” respecto a seguir intentando.