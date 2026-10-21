Esto se sabe de los agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua

La participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua ha generado diversas repercusiones, como la detención del exfiscal estatal César Jáuregui Morena, pero también dejó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos estadunidenses: Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

Los agentes extranjeros murieron el 19 de abril, mientras se desarrollaba el operativo, luego de que volcaron en un camino sinuoso en la Sierra Tarahumara. Aquí te contamos lo que se sabe de ellos.

Richard Leiter Johnston III: de historiador a militar

Richard Leiter Johnston III era originario de Washington D.C. y tenía 35 años. Se graduó de la Universidad de Virginia en 2013 con una licenciatura en Historia y Chino Mandarín, de acuerdo con un obituario en la red de servicios funerarios Dignity Memorial.

En principio, fue nombrado oficial en el ejército de Estados Unidos y luego fue ascendido al rango de capitán. En 2016, dirigió soldados en apoyo de la Operación Freedom Sentinel en Afganistán, cuando fue jefe de pelotón en la 25a infantería. Estaba encargado de llevar a cabo operaciones antiterroristas.

Richard Leiter estuvo a cargo de numerosos intercambios de entrenamiento combinado conjunto en todo el sudeste asiático y fue desplegado en Filipinas, donde colaboró ​​con las fuerzas de seguridad locales para contrarrestar a las organizaciones terroristas y mejorar la seguridad regional.

El agente completó muchos de los cursos más exigentes del ejército estadunidense y se graduó de la Escuela de Rangers, la Escuela de Asalto Aéreo y la Escuela Básica de Paracaidismo, entre otras.

Tras dejar el ejército, Richard continuó sirviendo a su país en el gobierno de Estados Unidos, siendo seleccionado para trabajar en algunas de las regiones más complejas del mundo, como Oriente Medio, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental, donde aprovechó su dominio del mandarín y su aprendizaje autodidacta en español.

Era considerado como apasionado por el servicio a su país, así como un soldado valiente.

“Quienes conocieron a Richard recuerdan su sentido del humor y su impresionante talento para el karaoke; nunca dudaba en entretener a sus amigos y compañeros, quienes, cuando estaban lejos de casa, se convertían en su segunda familia”.

John Dudley Black: exjugador de americano con experiencia en Afganistán

John D. Black, por su parte, nació en San Francisco y asistió a la escuela católica Trinity hasta el octavo grado, de acuerdo con el medio The Seattle Times. Tenía 43 años.

Luego asistió a la escuela preparatoria Gonzaga en 2001, donde fue jugador de fútbol americano y participó en atletismo.

“Fue un placer entrenarlo. Trabajaba duro y siempre daba lo mejor de sí. Por eso hacía lo que hacía. Era así en su esencia”, dijo Dave McKenna, exentrenador de fútbol americano de John Black en la escuela secundaria.

“Siempre ponía a los demás primero. No buscaba ni necesitaba ser el centro de atención. Para los jóvenes, eso es excepcional. Era un gran hombre”.

Participó en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva de la universidad. También sirvió en Afganistán, como ayudante de campo del general al mando de la 1.ª División de Marines.

En un video de 2013 publicado en la página web del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Black habló sobre su experiencia en Afganistán, donde fue comandante de pelotón, principalmente relacionada con la muerte de un sargento de apellido Wilson.

Con información de Milenio