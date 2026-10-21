Maxey amarga la fiesta de los Knicks y da triunfo a Filadelfia en el arranque de la NBA

Los Philadelphia 76ers arruinaron la celebración de los New York Knicks en el inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA, al imponerse por marcador de 106-100 en el Madison Square Garden, donde los locales recibieron sus anillos de campeonato.

La noche del martes, los aficionados de Nueva York se reunieron para festejar el título de su equipo; sin embargo, la ceremonia quedó opacada por el desempeño de Tyrese Maxey, quien lideró la ofensiva de Filadelfia con 28 puntos y fue determinante para conseguir la victoria como visitante.

Los renovados Sixers llegaron con una plantilla encabezada por LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid y Maxey, combinación que les permitió competir ante unos Knicks que buscaban comenzar la nueva campaña con un triunfo frente a su público.

Pese al ambiente festivo en el Madison Square Garden, Filadelfia mantuvo el control necesario para cerrar el encuentro con una ventaja de seis puntos y llevarse su primera victoria de la campaña, mientras Nueva York tuvo que conformarse con la entrega de sus anillos en una noche que terminó con sabor amargo.