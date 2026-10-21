Hallan tortuga bebé de dos cabezas en Massachusetts

Una pequeña tortuga de apenas unos gramos de peso sorprendió a especialistas en vida silvestre luego de ser encontrada en un nido protegido en Wellfleet, en la región de Cabo Cod, Massachusetts, Estados Unidos.

Se trata de una cría de tortuga espalda de diamante, especie que habita en pantanos salobres del este y sur de Estados Unidos. El ejemplar pesa menos de cinco gramos y nació con una condición poco común conocida como bicefalia, caracterizada por el desarrollo de dos cabezas en un mismo organismo.

El hallazgo llamó la atención por las características físicas de la cría, cuyo nacimiento representa un caso inusual dentro de esta especie. Las tortugas espalda de diamante habitan principalmente en ecosistemas costeros, donde los humedales salobres son fundamentales para su supervivencia.

El descubrimiento también destaca la importancia de proteger los nidos y conservar los hábitats naturales, pues estos espacios permiten el desarrollo de nuevas generaciones de fauna silvestre y ofrecen oportunidades para estudiar fenómenos biológicos poco frecuentes.

Información de Agencias