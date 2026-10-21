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Investigan muerte violenta de hombre hallado en la carretera a Cuauhtémoc

Autoridades investigan la muerte de Agapito L. R., cuyo cuerpo fue localizado durante la mañana del martes en el kilómetro 21 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, con evidentes huellas de violencia.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre presentaba un torniquete en el cuello y fue encontrado debajo de una cobija color vino, en un punto de la carretera que conecta a la capital del estado con el municipio de Cuauhtémoc.

Tras confirmarse el hallazgo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para documentar las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y avanzar en las indagatorias sobre el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos ni han establecido públicamente el móvil de la agresión.

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