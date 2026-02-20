Se reúne la Mesa Directiva del Congreso del Estado en Parral

En el marco de la dinámica de acercar la labor legislativa a las ciudadania, este viernes la Sexagésima Octava Legislatura se reunió en la ciudad de Parral.

“Parral no sólo tiene historia, tiene carácter y muchos elementos que proponen y lo ubican como referente en el sur del estado”, dijo el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, quien a su vez es diputado por el Distrito 21 con sede en Parral.

“Hablar de Parral es hablar de la Mina La Prieta, del origen minero que dio vida a esta tierra y que forjó el carácter trabajador de su gente. Es hablar de generaciones enteras que encontraron en el esfuerzo diario la dignidad y el sustento”, puntualizó el político en su discurso de bienvenida.

El diputado refirió que presidir el Congreso del Estado de Chihuahua es el cargo más honroso que ha tenido en su vida. Pero tener como cabecera distrital a Parral es una responsabilidad que lleva en el corazón y ante ello hay temas fundamentales que necesitan atención y que desde esta responsabilidad, pondrá atención en las asignaturas pendientes de la región.

Esta reunión se desarrolló en el edificio de la Casa Stallford con la presencia de liderazgos económicos, políticos, educativos y sociales que atestiguaron el desarrollo de la actividad.