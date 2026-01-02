Se registran réplicas del sismo magnitud 6.5; Guerrero activa protocolo de verificación

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reporta al menos una réplica del sismo magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes 2 de enero.

El temblor ocurrió a las 7:58 h al suroeste de San Marcos.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Supuesta fuga de gas en planta de Pemex paralizó el tránsito en la avenida Escénica de Acapulco. pic.twitter.com/HkHey7UR4V — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) January 2, 2026

De acuerdo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “se han registrado algunas réplicas” del movimiento telúrico. Señaló que Protección Civil del estado activó de inmediato los protocolos y recorridos de verificación. Desde el primer momento estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del estado para conocer cualquier afectación y brindar atención inmediata”, refirió en redes sociales.Datos preliminares informaron al menos cinco derrumbes sobre la Autopista del Sol y deslaves en la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Asimismo se reportó el cierre de la Avenida Escénica de Acapulco, como medida preventiva ante la revisión de instalaciones de Petróleos Mexicanos, toda vez que se reportó una posible fuga de gas. Con información de López-Dóriga Digital y N+