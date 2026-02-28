“Se Me Va” lo nuevo de León Larregui

Pocas cosas dicen “amor verdadero” como el hecho de pedir por la felicidad de una persona que amamos…aunque decida ya no estar con nosotros. De eso y más habla León Larregui en su nuevo sencillo, “Se Me Va”, tercer adelanto de lo que será su más reciente material discográfico, llamado ‘Manifiesto De Un Tremendo Delirio’.

Al respecto de este trabajo, el legendario compositor señala: “es un disco melancolicón. Retrata un momento de mi vida muy particular y difícil, pues pasé por una separación muy dolorosa”. Y añade: “tardé dos años haciéndolo, porque tuve que procesar todo lo que estaba viviendo. Más que planear un disco, fue un acto de supervivencia: transformar el dolor en canciones”.

Dado lo anterior, “Se Me Va” es una suerte de balada que nos lleva a la nostalgia de una relación que, a pesar de terminar, mantiene el cariño intacto, todo con el afán de honrar lo que alguna vez fue amor. Porque el amor nunca muere, sólo se transforma.

En ese sentido, León nos cuenta: “durante el proceso de ruptura, la música me salvó. Pero también otros símbolos. Por ejemplo, estuve dos años viviendo con sólo una maleta, la cual llevaba entre Airbnbs y hoteles. Es un objeto que se volvió muy personal, porque en él no sólo cargaba algunas cosas, sino emociones, batallas, sanación, tristeza y alegrías”.