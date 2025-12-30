Se incendia vehículo Honda; no contaba con reporte de robo

Un vehículo Honda Accord de color gris fue hallado envuelto en llamas, luego de que vecinos alertaran a los números de emergencia por humo y fuego que salían del interior de la unidad.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio, evitando mayores riesgos en la zona.

Al momento de la intervención, el automóvil se encontraba completamente solo, sin rastro del conductor ni de algún responsable. Posteriormente, las autoridades confirmaron que la unidad no presentaba reporte de robo.

Tras sofocar el fuego, bomberos efectuaron la inspección correspondiente, determinando daños principalmente en el interior del vehículo. El hecho fue documentado por las corporaciones para las indagatorias que permitan esclarecer el origen del siniestro.