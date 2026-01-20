Se incendia pick up sobre la carretera a Aldama

Un vehículo sufrió daños totales tras incendiarse a la altura del kilómetro 1 de la carretera que conduce de Aldama a Chihuahua.

Se trata de un pick up Chevrolet Dakota de modelo atrasado cuyo propietario se percató de que salía humo del motor y se orilló.

El fuego comenzó a propagarse hacia la cabina, sin registrarse personas lesionadas; las llamas fueron sofocadas por personas si pasaban por el lugar por lo que al arribar el Cuerpo de Bomberos ya no fue necesaria su intervención.

Cabe señalar que el incidente generó congestionamiento vial mientras se realizaban las maniobras para apagar el incendio.