Se evitaron 639 suicidios en la capital durante el 2025

Luis Arrieta, director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas), informó que en el año pasado, lograron contener 639 personas que estuvieron a punto de cometer suicidio y fueron salvadas cuando llamaron a la línea de Atención a Crisis.

Vía telefónica, el titular del IMPAS dijo que estos fueron parte de las más de dos mil llamadas al número telefónico especial que, al tratarse de emergencias por posible suicidio, lo que equivale a dos intentos diarios.

Recordó que durante el año pasado, registraron 106 eventos relacionados con intentos y casos consumados de suicidio, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior.

El funcionario capitalino, también expresó que los meses más complicados fueron julio, septiembre y octubre, esto en cuanto a llamadas de emergencia por atención a crisis.

Arrieta Trevizo, recordó la Línea de Atención en Crisis: 614 192 02 00 , operada por psicólogos especializados en salud mental que brindan atención las 24 horas.



