Se acerca temporada de fuertes vientos; Municipio exhorta verificar tus anuncios publicitarios

Salvaguarda tu patrimonio y la seguridad de la comunidad

Ya que se acerca la temporada de fuertes vientos del año, el Gobierno Municipal, exhorta a regularizar los anuncios publicitarios y seguir las recomendaciones para evitar accidentes que pongar en riesgo la seguridad de las familias.

La Coordinación Municipal de Protección Civil Municipal exhorta a dueños de estos espacios a revisar de manera preventiva el estado físico y la correcta sujeción de anuncios espectaculares, estructuras publicitarias, lonas y elementos similares.

Entre las recomendaciones destaca la verificación del anclaje, soportes, tornillería y condiciones estructurales permite reducir riesgos de desprendimientos. Asimismo, se recomienda retirar o asegurar cualquier elemento publicitario que presente deterioro, inestabilidad o desgaste.

Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, recuerda a dueños de anuncios publicitarios y estructuras que deben realizar la renovación anual de sus permisos, como parte del proceso de mantenimiento preventivo.

Es importante destacar que la renovación anual de permisos incluye la revisión de las estructuras para asegurarse de que se mantengan en condiciones seguras.

Las estructuras que no cuentan con licencia son más vulnerables a presentar irregularidades que podrían comprometer la seguridad de las personas que transitan cerca de ellas, además de no contar con ninguna cobertura para resarcir los daños que puedan causar.

El Gobierno Municipal, realiza operativos constantes para identificar anuncios y materiales de construcción que representen un riesgo. En estos casos, se solicita su reparación, renovación o retiro según sea necesario.

Para más información o para realizar algún trámite o denuncia, puedes comunicarte al 072, en las extensiones 6027 o 6044, en el Departamento de Trámites y Licencias. También puedes acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.