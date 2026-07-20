Riña en bar Molino Rojo deja un lesionado y moviliza a autoridades

Una riña registrada al interior del bar Molino Rojo, ubicado en el cruce de las calles Victoria y Décima, en el Centro de la ciudad, dejó como saldo a un hombre con lesiones de consideración, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de URGE.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres de entre 25 y 30 años de edad se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzaron a discutir. La confrontación escaló hasta llegar a los golpes, resultando uno de ellos con heridas de consideración en la cabeza y diversas partes del cuerpo.

El presunto agresor logró escapar antes del arribo de las autoridades. Policías municipales levantaron el reporte correspondiente, mientras que se esperaba la llegada de personal de Gobernación Municipal para inspeccionar el establecimiento y determinar una posible clausura tras los hechos violentos.