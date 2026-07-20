Los españoles reinventan “Cielito Lindo” para Messi y se vuelve viral tras ganar el Mundial 2026.

“¡Ay, ay, ay, ay! ¡Messi y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.”Aficionados españoles

Durante las celebraciones por el triunfo de la Furia Roja, algunos dedicaron un cántico a Lionel Messi, inspirado en el tradicional tema mexicano.

Afición española reinventa “Cielito Lindo” para Messi

Luego de coronarse como campeones en el Mundial 2026 al ganarle 1-0 a la Albiceleste, los españoles festejaron con todo su segunda estrella.

En las celebraciones, un sector de la afición adaptó el “Cielito Lindo” con dedicatoria para Lionel Messi, quien no pudo conseguir la copa con su selección.

Festejos en España tras ganar el Mundial 2026 (EFE)

La nueva versión del “Cielito Lindo” de inmediato se hizo viral en redes sociales.

Un sector de los usuarios mexicanos tomaron con humor el nuevo cántico y aceptaron que el himno fuera usado por los españoles para festejar su Copa del Mundo.

Compuesta por el músico Quirino Mendoza y Cortés, el “Cielito Lindo” es un tema distintivo de la afición mexicana para eventos deportivos internacionales.

La canción tiene influencia de la poesía española en sus versos e incluso se menciona la “Sierra Morena”.SorprendenteEspañoles reinventan “Cielito Lindo” para Messi y se vuelve viralEstilo de vidaDibujos de Pochacco para colorear: 10 plantillas bonitas del amigo de Hello Kitty para imprimirEstilo de vidaDibujos de gato kawaii para colorear: 10 plantillas tiernas por el Día Internacional del Gato

El “Cielito Lindo” no fue la única cosa mexicana que retomaron los españoles.

Luis de la Fuente, DT de la Roja, mencionó la frase “¿Y si sí?” antes de la semifinal contra Francia.

Dicho lema acompañó al Tricolor durante la disputa del campeonato y sirvió como motivación para creer que se podrían conseguir cosas importantes.