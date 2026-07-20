Memo Ochoa habla de su cercanía con Gilberto Mora

El portero Memo Ochoa reaccionó al fenómeno viral que protagonizó junto al joven Gilberto Mora.

Luego de su participación en la Copa del Mundo 2026, Guillermo “Memo” Ochoa regresó a la Ciudad de México, donde fue recibido por la prensa. El experimentado guardameta hizo un balance de la actuación de la Selección Mexicana, agradeció el respaldo que sintió por parte de la afición durante todo el torneo y también habló del fenómeno viral que protagonizó junto a Gilberto Mora, el jugador más joven del Tricolor.

Memo Ochoa reacciona al fenómeno viral que protagonizó junto al joven Gilberto Mora

Uno de los temas que más llamó la atención durante el Mundial fue la diferencia de generaciones entre Memo Ochoa y Gilberto Mora , situación que dio pie a una ola de memes y publicaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Memo Ochoa y Gilberto Mora (RRSS)

Lejos de incomodarle, el portero aseguró que tomó con humor esas imágenes y reconoció que incluso ayudaron a fortalecer el ambiente dentro de la concentración.

“Ay, ¿cómo ven? Muy bien, muy bien. La verdad que es algo bonito, una historia al final que bueno que la gente se sienta identificada, sobre todo la juventud, los niños, algo bastante agradable, sano y qué bonito porque bueno, eso también dentro del grupo nos unió bastante y a la gente le encantaba, ¿no? Así es que era nuestra forma de disfrutar el Mundial porque nosotros estábamos ahí concentrados, ¿no? Así es que una forma de poder compartir también con la afición”.

Para Ochoa, el cariño con el que los aficionados recibieron ese tipo de contenidos fue una muestra más de la conexión que el equipo logró construir con la gente durante la Copa del Mundo.

Memo Ochoa agradece el apoyo de la afición tras el Mundial

El portero también destacó el respaldo que la Selección Mexicana recibió a lo largo del torneo y aseguró que representar al país en un Mundial disputado en casa fue una experiencia difícil de describir.

“Agradecido siempre por el cariño, siempre apoyando. La gente nos hizo sentir su cariño todo el tiempo. Creo que es un orgullo primero para el país, ¿no? Que un mexicano haya cumplido una meta que bueno, que no fue sencilla alcanzarla y afortunadamente pues habla de una carrera de mucha longevidad, de mucha constancia y pues muy contento de estar ahí”.

Memo Ochoa (Getty Images)

El guardameta señaló que llegar hasta ese momento fue el resultado de muchos años de trabajo y disciplina, por lo que se siente satisfecho con el camino recorrido.

Otro de los recuerdos que más marcaron al arquero fueron las imágenes de miles de aficionados celebrando los triunfos del Tricolor en el Ángel de la Independencia. Aunque el equipo no pudo acompañarlos, confesó que les hubiera encantado vivir ese momento junto a ellos.

“Pues muchas emociones, alegría y pues ganas también de estar ahí aunque no pudiéramos. Nos hubiera encantado estar ahí y pues qué bonito, qué bonito porque cuando eres chico y quieres ser futbolista siempre tenía yo, tenía grabadas estas imágenes de la gente festejando en el Ángel y la verdad que tener un Mundial en tu casa es pues es inconmensurable, ¿no? Y ver la cantidad de gente que estuvo disfrutando, que se olvidó de sus problemas durante casi más de un mes y medio fue lo mejor de todo, ¿no?”.

Raúl Jimenez, Guillermo Ochoa y Gilberto Mora (Getty Images)

Para Memo Ochoa, uno de los mayores legados que dejó el Mundial 2026 fue comprobar cómo el futbol logró reunir a millones de mexicanos alrededor de una misma ilusión.

Aunque el torneo ya terminó, el guardameta aseguró que se queda con el cariño de la afición, la experiencia de representar a México en casa y los momentos de complicidad que vivió con sus compañeros, incluido Gilberto Mora, con quien terminó protagonizando una de las historias más comentadas y entrañables del Mundial.