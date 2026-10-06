Sasha Sokol se une a sus excompañeros de Timbiriche para deslindarse de la serie sobre el legendario grupo mexicano

En comunicado conjunto, en el que no figura Paulina Rubio, Sasha, Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny se desmarcaron de la historia que contará la serie ‘Timbiriche’ para la que no fueron tomados en cuenta.

La “reunión” de Sasha Sokol con sus excompañeros de Timbiriche finalmente ocurrió, pero no como habrían querido los fans del legendario grupo mexicano. https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F10%2F06%2Fsasha-sokol-se-une-a-sus-excompaneros-de-timbiriche-para-deslindarse-de-la-serie-sobre-el-legendario-grupo-mexicano&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf&loadStrategy=eager

Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra firmaron un comunicado de manera conjunta para deslindarse del contenido de la serie Timbiriche que se estrena este 9 de octubre en Vix, ya que no fueron tomados en cuenta por la producción.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, señalan en el documento.

Integrantes originales de Timbiriche se deslindan de la serie producida por Vix

Con la notoria ausencia de Paulina Rubio, los otros seis integrantes originales de Timbiriche emitieron un mensaje dirigido a la opinión pública para aclarar que la producción no se acercó a ellos para concebir este relato y, asimismo, que no autorizaron el uso de su voz, imagen o nombre en el mismo.

“Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas. Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales. También hemos tenido el enorme privilegio de que millones de personas hagan suya una parte de esta historia”, inicia el comunicado de comunicado.

“Ante el próximo estreno en Vix de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad y con una sola voz. Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, subraya el mensaje que fue publicado en las redes sociales de Sasha, Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny.

Polémica de los ex Timbiriche por la serie basada en su historia

De acuerdo con lo expuesto por Sasha, Benny y compañía, a tres días del estreno de la serie en Vix, ninguno de los integrantes originales de Timbiriche ha sido invitado a verla, “por lo que no conocemos su contenido”, señalan en el comunicado.

El elenco juvenil de la serie ‘Timbiriche’ de Vix (CUARTOSCURO)

“Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”, subrayan.

“Porque detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”.

El mensaje de los ex Timbiriche es claro al puntualizar que los cantantes reconocen la libertad creativa que el equipo de producción se haya tomado para desarrollar la serie, pero resaltan el hecho de que ellos fueron ignorados para tal propósito.

“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, insisten y agradecen de antemano a sus fans por entender esa diferencia.

La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha (integrantes originales de Timbiriche)

¿Habrá otra serie que cuenta la otra historia de Timbiriche?

Los integrantes originales de Timbiriche concluyeron su mensaje dejando abierta la posibilidad a que sean ellos mismos quienes, en el futuro, decidan contar su versión de los hechos en otra historia sobre el grupo.

“Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señalaron.

“Gracias por tantos años de cariño, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha”.