Acude PRI al IEE para que investigue la campaña de espectaculares de aspirantes del PAN

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua informó que ya está lista la denuncia de presentación de un Procedimiento Sancionador Ordinario ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), en el que solicita investigar una presunta estrategia de promoción anticipada mediante espectaculares en favor de diversos actores políticos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia plantea posibles actos anticipados de campaña, promoción personalizada y presuntas irregularidades en el origen y destino de los recursos utilizados para contratar dicha propaganda.

El PRI argumenta que la difusión masiva de espectaculares en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua podría vulnerar los principios de legalidad, imparcialidad y equidad que deben regir los procesos electorales, al considerar que dichas acciones generan un posicionamiento indebido ante el electorado previo al inicio formal del proceso electoral.

Asimismo, el tricolor solicitó que la investigación no se limite al contenido de la propaganda, sino que se extienda al análisis de la contratación de los espacios publicitarios, la identificación de quienes financiaron la campaña de espectaculares y la verificación de que los recursos empleados hayan sido debidamente reportados conforme a la legislación electoral.

Como parte de la denuncia, el PRI pide que, de encontrarse elementos suficientes, se dé vista al Instituto Nacional Electoral (INE), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen la legalidad de las operaciones financieras y el origen de los recursos utilizados en la contratación de la propaganda.

El documento se intentó presentar esta semana, pero no fue posible porque el IEE se encuentra de vacaciones, también se solicita que la autoridad electoral requiera a las empresas propietarias de los espectaculares vinculados con la propaganda la entrega de contratos, facturas, comprobantes de pago, órdenes de inserción y demás documentación que permita identificar al responsable de la contratación y garantizar la transparencia en el financiamiento de estas campañas de posicionamiento.

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua reiteró su llamado a las autoridades electorales para realizar una investigación exhaustiva, imparcial y apegada a derecho, con el objetivo de garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.