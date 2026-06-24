Ronaldinho ficha, a los 46 años con el Ravenna, club de la serie C italiana

Miami. El legendario jugador brasileño Ronaldinho ha fichado por el Ravenna, club de la Serie C italiana, a los 46 años, más de una década después de su retiro.

“¡Estoy deseando bailar con el balón!”, dijo Ronaldinho. “El futbol siempre me ha dado mucha alegría, y estoy emocionado de llevar ese espíritu a Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

El club Ravenna está dirigido por Ignazio Cipriani, de la cadena de restaurantes Cipriani.

“(Ronaldinho) fue mi ídolo cuando era niño”, dijo Cipriani en una presentación en Miami. “Espero que su participación inspire a una nueva generación de aficionados a enamorarse del Ravenna”.

Ronaldinho jugó su último partido profesional en el Fluminense en 2015. Esta será su segunda etapa en Italia, tras haber militado en el AC Milan entre 2008 y 2011. Ganó la Copa del Mundo con Brasil en 2002 y el Balón de Oro en 2005.