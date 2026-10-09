Retiran escombros tras derrumbe de muro en Teófilo Borunda y Universidad

Personal municipal realizó labores de limpieza y remoción de escombros en el cruce de la avenida Teófilo Borunda Norte y Universidad, luego del derrumbe de un muro registrado la noche anterior, que dejó bloqueados al menos dos carriles de circulación.

De acuerdo con la información disponible, el colapso habría estado relacionado con la humedad acumulada en el punto, donde se encuentran tuberías y válvulas destinadas al sistema de riego de las jardineras.

Los trabajos se concentraron en retirar los restos de la estructura que quedaron sobre la vialidad, con el objetivo de liberar el paso vehicular y reducir las afectaciones a la circulación en esta zona de la ciudad.

El derrumbe ocurrió en un punto de tránsito constante, por lo que las labores de limpieza resultaron necesarias para recuperar las condiciones de seguridad y movilidad para los automovilistas.