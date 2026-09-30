“Somos respetuosos a la SCJN”: TEE ante revés de protección a elecciones vs injerencia del crimen organizado

Hugo Molina, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE) dio a conocer que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de injerencia del crimen organizado en las próximas elecciones, asegura que son respetuosos al mandato.

“Recordemos que el congreso hizo una reforma electoral en meses pasados y ayer se resolvió este recurso y que resolvió el pleno y es adecuar, armonizar la ley federal con la estatal, esperamos que esta armonización nos permita un buen proceso electoral el di de mañana”, comentó

Asegura que se esperará a los criterios que se tengan para “armonizar” la ley estatal con la reforma existente a nivel nacional.

Reitera que son respetuosos a esta resolución del máximo poder y estarán listos para el proceso electoral que viene.