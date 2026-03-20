Rescataron Bomberos a pareja y sus cuatro perritos tras incendio en su vivienda

Tras un reporte de incendio en casa habitación en la colonia Junta de los Ríos, el H. Cuerpo de Bomberos acudió para rescatar a una pareja de adultos mayores y cuatro mascotas.

Lo anterior fue derivado de una fuga presentada en un calentón portátil, donde el fuego comenzó a expandirse rápidamente por la sala, bloqueando su única salida.

Se protegieron en una recámara, pero al exterior ya se encontraba una gran movilización para brindarles apoyo, los elementos de Bomberos, encabezada por el bombero primero Víctor Escamilla.

Sin dudarlo, forzaron el candado del barandal para ingresar al domicilio y rápidamente lograron controlar y sofocar las llamas, que ya habían consumido parte de la sala.

La pareja y sus cuatro mascotas fueron rescatados, gracias a la valentía y rápida intervención, de los bomberos. La historia no terminó en tragedia, porque su labor más allá de apagar el fuego, es salvar vidas.