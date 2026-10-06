Rescatan a hombre lesionado en lo alto del Cerro Colorado

Un hombre de entre 30 y 35 años de edad resultó lesionado tras sufrir un accidente en la parte más alta del Cerro Colorado, en Chihuahua, hasta donde elementos de emergencia se movilizaron para iniciar las labores de rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, el acceso al punto se realiza por la zona de las Grutas de Nombre de Dios. El hombre presenta lesiones en una de sus piernas y en un brazo, además de un golpe leve en la cabeza. El operativo se encuentra desarrollándose desde la parte baja del cerro, mientras los rescatistas buscan el mejor acceso para poder descenderlo de manera segura.

En las labores participan elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja. Se estima que el operativo de rescate tendrá una duración aproximada de tres horas y media, debido a las condiciones del terreno y la dificultad para acceder hasta donde se encuentra el lesionado.