Repunte de homicidios en la capital sería por disputa interna de grupo delictivo: fiscal

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló la posibilidad de que los recientes homicidios de la capital tengan relación con un conflicto interno entre uno de los grupos delictivos por la venta de drogas.

Señaló que recientemente se llevó a cabo una mesa de seguridad en la que se acordó reforzar la estrategia de seguridad ante el repunte de casos en de las últimas fechas.

Para ello el acuerdo se llevó a cabo entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre las acciones conjuntas se llevaron a cabo 5 cateos durante el fin de semana en diversos puntos de la capital, así como algunas detenciones en conjunto con la Policía Municipal.

El encargado de la FGE destacó que una de las acciones más importantes fue la detención de 7 varones y 1 mujer relacionados presuntamente con el homicidio de un sujeto en la colonia Lealtad.