Este 3 y 4 de octubre llega Expo Motriz 2026; la mejor venta de vehículos

Esta mañana el presidente de la AMDA Adrián Haddad García en compañía del Subsecretario de Movilidad de la Policía Vial del Estado de Chihuahua, César Komaba y Arturo Chretín coordinador de Expo Motriz, invitaron a los chihuahuenses al evento de venta de autos número uno de la ciudad este próximo 3 y 4 de octubre en Expo Chihuahua.

Expomotriz, el show del automóvil, celebra su 9.º aniversario como el evento automotriz más importante del norte del país, reuniendo en un solo lugar a las principales marcas, lanzamientos, experiencias y novedades de la industria.

PRINCIPALES MARCAS: En un solo lugar. Lanzamientos,novedades y lo mejor de la industria.

CIRCUITO DE PRUEBAS DE MANEJO: Vive la experiencia de manejar tus modelos favoritos.

MÓDULO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS: Realiza tu tramite de manera rápida y segura durante el evento.

PLAZA EXPERIMENTAL: DJ´s, Happenings, activaciones y entretenimiento.

Por parte de la autoridad vial se dará la renovación de licencias de conducir (sin necesidad de citas) y educación.

El evento arrancará el sábado 3 de octubre en Expo Chihuahua de 11 am a 6 pm, la entrada será gratuita y habrá más de 30 marcas de vehículos participantes.

Expo Motriz lleva 9 años realizándose en la capital por lo cual esperan una afluencia mayor a los 7 mil visitantes, así como el impulso de ventas de vehículos tan solo el año pasado se dio la venta de 71 vehículos lo cual fue un buen resultado a decir de los expertos.