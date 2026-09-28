Representará Mario Vázquez al Senado de México en XII Foro Parlamentario Iberoamericano en España

El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, participará como integrante de la representación del Senado de la República en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre en Madrid, España, con actividades en el Congreso de los Diputados y el Palacio del Senado.

El encuentro, que antecede a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, reunirá a representantes de los poderes legislativos de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, incluído México, con el propósito de fortalecer el diálogo y la cooperación parlamentaria frente a los principales desafíos compartidos por la región.

En este marco, el senador Mario Vázquez participará con una ponencia dentro del eje “Amenazas a la democracia”, dedicado al análisis de fenómenos como la polarización, la desinformación, los populismos y la fragmentación política.

Vázquez destacó la importancia de que México participe en estos espacios de diálogo internacional para intercambiar experiencias y construir respuestas comunes frente a fenómenos que representan retos para las instituciones democráticas.

“Las democracias enfrentan nuevos desafíos que no conocen fronteras. La polarización y la desinformación pueden debilitar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, por lo que los parlamentos tenemos la responsabilidad de fortalecer el diálogo, defender la pluralidad y construir soluciones desde la democracia”, señaló.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano tendrá como ejes de discusión el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los congresos; las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y los populismos; la igualdad de género y el cierre de brechas; así como la vigencia de la diplomacia y la cooperación parlamentaria en Iberoamérica.

La sesión inaugural, que se realizará en el Congreso de los Diputados, será presidida por el Rey Felipe VI de España. El programa contempla además la participación de especialistas y representantes internacionales, entre ellos Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial y directora de la Fundación ELLIS Alicante; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity; y el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk.

La participación de la delegación mexicana forma parte del diálogo parlamentario iberoamericano y del intercambio entre los poderes legislativos de la región previo a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.