Repuntan homicidios en la región de Cuauhtémoc, alistan órdenes de aprehensión contra responsables

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado informó que en lo que va de la presente semana se han registrado 7 homicidios dolosos en la región, situación que se atribuye al grupo delictivo de “Los Tigres”, presuntamente liderado por un sujeto apodado como “El 11”.

Mencionó que la cifra antes mencionada representa un incremento en la estadística que se había venido presentando por lo que se reforzaron los operativos de seguridad en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, logrando ayer por la noche detener a diveras personas por el presunto delito de narcomenudeo.

Juan Carlos Portillo destacó que las fuerzas federales se han activado con mayor intensidad en los municipios de Cuauhtémoc, Carichí y Cusihuiriachi, así como en los seccionales de La Junta, Álvaro Obregón y Anáhuac.

Además, se comenzó ya con las carpetas de investigación para dar con las personas responsables de los recientes homicidios dolosos por lo que se espera que en próximos días se cumplimenten una serie de órdenes de aprehensión que además, deberán repercutir en la baja de la incidencia delictiva.