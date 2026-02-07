Reportes en Red Vecinal derivan en detención por presunto robo de autopartes

Gracias a reportes en red vecinal, policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de una persona la cual fue identificada como autor de diversos robos de autopartes en la colonia Linces.

Gracias a la denuncia interpuesta por medio de la Red Vecinal de la zona y el videoanálisis de camaras de seguridad, se logró con la identificación del presunto responsable de robos de autopartes y los agentes se enfocaron en patrullajes de búsqueda y localización.

De esta manera localizaron en la calle 30 y 1 de Mayo, a quién se identificó cómo Luis Alberto S.P., a quién se le localizó entre sus pertenencias varios tapones de rines, como los que se habían reportado mediante las denuncias ciudadanas, por lo que se le remitió al Centro de Detención zona Sur, para su registro con el juez cívico, y se continúe con las indagatorias del caso.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.