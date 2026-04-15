Reportes de enfrentamientos son en Nonoava y Belisario Domínguez, despliegan elementos estatales y federales

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado informó que este miércoles se recibieron reportes de supuestos enfrentamientos armados en El Terrero, Nonoava, así como en el municipio de Belisario Domínguez por lo que ya se conformaron grupos interinstitucionales para que se dirijan a los lugares mencionados.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas o lesionadas ya que las autoridades van en camino a atender los reportes que llegaron al 911.

No obstante, trascendió en redes sociales que los hechos violentos habrían derivado en el cierre de escuelas que, por protocolos de seguridad, evacuaron a sus estudiantes para evitar exponerlos a situaciones de riesgo.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) señaló que en el caso de Nonoava, los hechos habrían ocurrido en el exterior de una sucursal del Banco del Bienestar.