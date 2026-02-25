Reportan desplazamiento forzado en Atascaderos, familias fueron atendidas por Fiscalía

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que ayer por la noche se atendió a un grupo de familias que dejó sus hogares en la región de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, por temor ante la situación de inseguridad que persiste en la zona.

Expresó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien emitirá un posicionamiento sobre el tema, luego de que se tenga un registro certero de cuántas familias salieron de la región.

De la Peña Grajeda destacó que de manera preliminar, se hablaba de 10 camionetas en las que se trasladaban varias familias.