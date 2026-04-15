Reportan balacera afuera del Banco Bienestar en Nonoava, despliegan personal en la zona

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que este miércoles se recibió un reporte de una supuesta balacera en Nonoava, en las afueras de la sucursal del Banco Bienestar ubicada sobre la calles Independencia de la colonia Nueva.

Al respecto, se desplegó personal en la zona con apoyo de un helicóptero, sin embargo, aún no se confirma si hubo un hecho violento y si habría ocurrido al interior o exterior del Banco.

La SSPE aclaró que al momento de recibir el reporte al 911 no se tenía llamado de auxilio por parte de la sucursal bancaria.