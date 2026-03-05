Reportan 500 estudiantes desplazados de Atascaderos, siguen educación a distancia

Teresa de Jesús López Ramírez, directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) dio a conocer que hay 474 estudiantes de la comunidad de Atascaderos en situación de desplazados, así como otros 26 menores que no se han podido localizar.

Ello tras darse a conocer que la semana pasada, alrededor más de 200 familias dejaron sus hogares por la inseguridad que se vive en la región.

La titular de SEECH destacó que se trata de estudiantes pertenecientes a 4 preescolares (Arcoíris, Chapultepec, Cuitláhuac y Enrique Creel), 3 primarias (Cuauhtémoc, Ramón López Velarde, Benito Juárez y Manuel Chao), una secundaria (Luis Donaldo Colosio) y un Cecytech.

Asimismo, destacó que las y los alumnos se encuentran temporalmente alojados en municipios como Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua, Jiménez, Guachochi, Camargo, Guadalupe y Calvo, El Vergel, El Oro, Culiacán y Monterrey.

Hasta el momento ningún estudiante ha solicitado su traslado a otra institución educativa por lo que su educación continua impartiéndose a distancia, mediante herramientas como el WhatsApp.

“Estamos nosotros pendientes de lo que nos informes las autoridades competentes, pero ahorita todavía no hay condiciones para regresar”, agregó.